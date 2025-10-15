Скидки
Панатинаикос — АСВЕЛ, результат матча 14 октября 2025, счёт 91:85, Евролига-2025/2026

Дабл-дабл Холмса помог «Панатинаикосу» обыграть АСВЕЛ в Евролиге
Комментарии

В Афинах (Греция) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и французский АСВЕЛ. Встреча закончилась победой «Панатинаикоса» со счётом 91:85.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
15 октября 2025, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 85
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

D составе победителей отличился Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Кендрик Нанн набрал 26 очков, добавив к ним пять подборов и шесть передач.

В составе АСВЕЛа 18 очков, два подбора и семь передач собрал Нандо Де Коло. 13 очков набрал американский защитник Дэвид Лайти.

«Панатинаикос» одержал третью победу в четырёх матчах турнира. АСВЕЛ, напротив, потерпел третье поражение за четыре тура.

Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
