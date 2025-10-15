Дабл-дабл Холмса помог «Панатинаикосу» обыграть АСВЕЛ в Евролиге

В Афинах (Греция) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и французский АСВЕЛ. Встреча закончилась победой «Панатинаикоса» со счётом 91:85.

D составе победителей отличился Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Кендрик Нанн набрал 26 очков, добавив к ним пять подборов и шесть передач.

В составе АСВЕЛа 18 очков, два подбора и семь передач собрал Нандо Де Коло. 13 очков набрал американский защитник Дэвид Лайти.

«Панатинаикос» одержал третью победу в четырёх матчах турнира. АСВЕЛ, напротив, потерпел третье поражение за четыре тура.