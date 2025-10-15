«Виртус» обыграл «Монако» в Евролиге, Миротич набрал 16 очков

В Болонье (Италия) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и «Монако». Встреча закончилась победой «Виртуса» со счётом 77:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Карсен Эдвардс, набравший 24 очка, добавив к ним шесть подборов и четыре передачи. 10 очков и шесть подборов на свой счёт записал Салиу Ньянг.

В составе «Монако» 16 очков и пять подборов оформил Никола Миротич. 11 очков набрал Альфа Диалло.

«Виртус» одержал вторую победу в четырёх матчах турнира. «Монако», напротив, потерпел второе поражение за четыре тура.