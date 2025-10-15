Скидки
Виртус — Монако, результат матча 15 октября 2025, счёт 77:73, Евролига-2025/2026

«Виртус» обыграл «Монако» в Евролиге, Миротич набрал 16 очков
В Болонье (Италия) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и «Монако». Встреча закончилась победой «Виртуса» со счётом 77:73.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
15 октября 2025, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 85
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Карсен Эдвардс, набравший 24 очка, добавив к ним шесть подборов и четыре передачи. 10 очков и шесть подборов на свой счёт записал Салиу Ньянг.

В составе «Монако» 16 очков и пять подборов оформил Никола Миротич. 11 очков набрал Альфа Диалло.

«Виртус» одержал вторую победу в четырёх матчах турнира. «Монако», напротив, потерпел второе поражение за четыре тура.

