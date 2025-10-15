19 очков Тавареша помогли «Реалу» обыграть «Партизан» в Евролиге

В Мадриде (Испания) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Реал» и сербский «Партизан». Встреча закончилась победой гостей со счётом 93:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 19 очков и совершивший восемь подборов. 16 очков, три подбора и три результативные передачи на счету Тео Маледона.

В составе «Партизана» 23 очка, один подбор и одна передача на счету Джабари Паркера. 13 очков и четыре подбора на счету Вани Маринковича.

«Реал» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. «Партизан» потерпел второе поражение в четырёх встречах.