Реал Мадрид — Партизан, результат матча 15 октября 2025, счёт 93:86, Евролига-2025/2026

19 очков Тавареша помогли «Реалу» обыграть «Партизан» в Евролиге
Комментарии

В Мадриде (Испания) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Реал» и сербский «Партизан». Встреча закончилась победой гостей со счётом 93:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
15 октября 2025, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 86
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Партизан: Джонс, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 19 очков и совершивший восемь подборов. 16 очков, три подбора и три результативные передачи на счету Тео Маледона.

В составе «Партизана» 23 очка, один подбор и одна передача на счету Джабари Паркера. 13 очков и четыре подбора на счету Вани Маринковича.

«Реал» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. «Партизан» потерпел второе поражение в четырёх встречах.

