Валенсия — Хапоэль Тель-Авив, результат матча 15 октября 2025, счёт 93:100, Евролига-2025/2026

22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Валенсию»
В Валенсии (Испания) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча закончилась победой гостей со счётом 100:93.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
15 октября 2025, среда. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
93 : 100
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Лопес-Аростеги, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василие Мицич, который набрал 22 очка, добавив к ним один подбор и шесть передач. 17 очков на свой счёт записал Антонио Блэйкни.

В составе «Валенсии» 22 очка, один подбор и четыре передачи на счету Омари Мура. По 13 очков набрали Нейтан Рьюверс и Дариус Томпсон.

«Хапоэль» одержал третью победу в четырёх матчах турнира. «Валенсия» потерпела второе поражение кряду.

