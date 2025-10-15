22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Валенсию»

В Валенсии (Испания) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча закончилась победой гостей со счётом 100:93.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василие Мицич, который набрал 22 очка, добавив к ним один подбор и шесть передач. 17 очков на свой счёт записал Антонио Блэйкни.

В составе «Валенсии» 22 очка, один подбор и четыре передачи на счету Омари Мура. По 13 очков набрали Нейтан Рьюверс и Дариус Томпсон.

«Хапоэль» одержал третью победу в четырёх матчах турнира. «Валенсия» потерпела второе поражение кряду.