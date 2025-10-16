«Баскония» потерпела четвёртое поражение в Евролиге, уступив «Парижу»

В Париже (Франция) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и испанская «Баскония». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 105:87.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Надир Хифи, который набрал 29 очков, добавив к ним один подбор и пять передач. 21 очко на свой счёт записал Джастин Робинсон.

В составе «Басконии» 20 очков на свой счёт записал Тимоте Луваву-Кабарро. По 15 очков на счету Хамиду Диалло и Луки Саманича.

«Париж» одержал третью победу в регулярном чемпионате подряд. «Баскония» потерпела четвёртое поражение кряду.