Париж — Баскония, результат матча 15 октября 2025, счёт 105:87, Евролига-2025/2026

«Баскония» потерпела четвёртое поражение в Евролиге, уступив «Парижу»
В Париже (Франция) завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и испанская «Баскония». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 105:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
15 октября 2025, среда. 21:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
105 : 87
Баскония
Витория, Испания
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Уиллис
Баскония: Ховард, Дьяките, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Фриш, Саманич

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Надир Хифи, который набрал 29 очков, добавив к ним один подбор и пять передач. 21 очко на свой счёт записал Джастин Робинсон.

В составе «Басконии» 20 очков на свой счёт записал Тимоте Луваву-Кабарро. По 15 очков на счету Хамиду Диалло и Луки Саманича.

«Париж» одержал третью победу в регулярном чемпионате подряд. «Баскония» потерпела четвёртое поражение кряду.

