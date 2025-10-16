Евролига: результаты матчей 15 октября

В среду, 15 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 15 октября:
«Панатинаикос» — АСВЕЛ — 91:85;
«Виртус» — «Монако» — 77:73;
«Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив — 93:100;
«Париж» — «Баскония» — 105:87;
«Реал» Мадрид — «Партизан» — 93:86.
Напомним, чемпионом Евролиги в прошлом сезоне стал турецкий клуб «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).