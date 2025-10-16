Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 15 октября

Еврокубок: результаты матчей 15 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 15 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоялось шесть матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч.

Еврокубок. Результаты матчей 15 октября:

«Лиеткабелис» — «Ратиофарм» Ульм — 94:98;
«Паниониос» — «Бурк» — 56:66;
«Шлёнск» — У-БТ — 94:93;
«Бешикташ» — «Хемниц 99» — 93:88;
«Умана Рейер» — «Нептунас» — 89:69;
«Манреза» — «Хапоэль» Иерусалим — 101:94.

В минувшем сезоне Еврокубка его победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии команда из Израиля встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евролига: результаты матчей 15 октября
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android