В среду, 15 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоялось шесть матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч.

Еврокубок. Результаты матчей 15 октября:

«Лиеткабелис» — «Ратиофарм» Ульм — 94:98;

«Паниониос» — «Бурк» — 56:66;

«Шлёнск» — У-БТ — 94:93;

«Бешикташ» — «Хемниц 99» — 93:88;

«Умана Рейер» — «Нептунас» — 89:69;

«Манреза» — «Хапоэль» Иерусалим — 101:94.

В минувшем сезоне Еврокубка его победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии команда из Израиля встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.