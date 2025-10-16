Игроки «Бруклина» потратили уйму попыток, чтобы выбить страйк ракеткой, Дёмин выбил сразу

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» показала забавное видео со своими новичками, в том числе россиянином Егором Дёминым. Спортсмены поупражнялись в выбивании импровизированных кеглей в виде стаканов ракеткой для настольного тенниса.

Участие в челлендже приняли Бен Сараф, Нолан Траоре, Дэнни Вульф, Дрейк Пауэлл и Дёмин. Каждый из баскетболистов затратил на то, чтобы выбить страйк множество попыток, – и только Дёмин справился с задачей с первого раза.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).