В руководстве НБА допустили, что Леброн Джеймс может не сыграть до декабря

В руководстве НБА допустили, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет помочь команде минимум до декабря из-за травмы.

«Воспаление седалищного нерва — это действительно очень болезненная вещь. Тело Леброна уже не восстанавливается так быстро, как раньше. Не удивлюсь, если он пропустит октябрь и ноябрь. «Лейкерс» должны действовать осторожно, и, я думаю, они будут предельно внимательны с этим повреждением», — приводит слова одного из руководителей НБА Lakers Daily.

В декабре Леброну исполнится 41 год. Он остаётся самым возрастным действующим игроком НБА и выступает в лиге с 2003 года.

