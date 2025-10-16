«Многим казалось, что это Матч звёзд». Сергей Кущенко – о внутрисезонном турнире ЕЛ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о старте нового внутрисезонного турнира – WINLINE Basket Cup. В среду, 15 октября, состоялся матч группы А между командами «Бетсити Парма» и «Локомотив-Кубань», победу в котором добыли хозяева площадки – 91:84.

«Чем завораживает Пермь? Атмосферой. Смотришь, как играет «Парма» – семь, восемь человек в ротации, сил почти нет, но они вытаскивают концовку у очень серьёзного соперника. Это какая-то магия баскетбола.

Сам формат нового турнира – это, я бы сказал, маленький баскетбольный кайф. Мы вместе с партнёром, компанией WINLINE, создали не просто соревнование, а другое шоу: с предыгровым шоу, артистами, интерактивами. Люди фотографировались у входа, около бренд-мяча – многим даже казалось, что это Матч звёзд, а не игра регулярного чемпионата», – приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.

