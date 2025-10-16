Егор Дёмин назвал баскетболиста, против которого хочет больше всего сыграть в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в интервью для пресс-службы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказал, против кого хотел бы больше всего сыграть в предстоящем сезоне североамериканской лиги.

По словам Дёмина, таким баскетболистом является 26-летний словенец Лука Дончич, представляющий «Лос-Анджелес Лейкерс». Егор отметил, что он так же, как и Дончич, ранее выступал за мадридский «Реал».

Недавно Дёмин раскрыл подробности беседы с Винсом Картером. Прославленный баскетболист рассказал Егору, против кого в НБА было сложнее всего играть.

Материалы по теме Дёмин раскрыл ответ Винса Картера, против кого в НБА было сложнее всего играть

Россиянин Егор Дёмин гуляет по Бруклину: