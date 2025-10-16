Скидки
Сборную Великобритании по баскетболу отстранят от международных соревнований — источник

Мужская сборная Великобритании по баскетболу временно не станет участвовать в международных соревнованиях до тех пор, пока не будут сняты санкции с руководящих органов английского баскетбола. Об этом сообщает The Guardian.

Отметим, 14 октября Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила на официальном сайте о временной приостановке полномочий Британской федерации баскетбола (BBF) и, в частности, запретила этой организации формировать мужскую национальную команду.

Ограничения введены в связи с конфликтом в руководстве мужского баскетбола Великобритании, который разгорелся в 2024 году. Клубы британской Суперлиги выразили недоверие руководству федерации, пригрозили выйти из её турниров и подали иски против действий местных органов управления баскетболом.

ФИБА также сообщила о создании рабочей группы, которая будет напрямую взаимодействовать с баскетбольными структурами и правительством Великобритании для урегулирования возникшей ситуации.

Достижения сборных России по баскетболу:

