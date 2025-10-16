«Сакраменто» и Мюррэй договорились о продлении контракта на $ 140 млн — Чарания

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» и тяжёлый форвард Киган Мюррэй достигли соглашения по поводу продления контракта. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Как отмечает источник, общая сумма сделки составит $ 140 млн в течение пяти лет. Отметим, что 25-летний Мюррэй был выбран на драфте НБА 2022 года под общим четвёртым номером. В прошлом сезоне форвард набирал в среднем 12,2 очка, 6,7 подбора и 1,4 результативной передачи за 34,3 минуты на площадке.

