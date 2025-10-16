Предсезонка НБА: результаты 16 октября

Сегодня, 16 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 14 октября

«Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 145:116.

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 110:108.

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 91:109.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 94:121.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).