Баскетбол

Предсезонка НБА: результаты 16 октября
Сегодня, 16 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 14 октября

  • «Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 145:116.
  • «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 110:108.
  • «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 91:109.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 94:121.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

