Джейсон Кидд назвал главную задачу для новичка «Далласа» Купера Флэгга

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:94) прокомментировал выступление новичка команды Купера Флэгга, отметившегося 13 очками и тремя передачами за 28 минут на площадке.

«Для нас главное — дать ему все необходимые ответы, и до сих пор он успешно справляется со всеми испытаниями. Мы просто хотим, чтобы Купер был обычным 18-летним парнем, которому скоро исполнится 19… чтобы он оставался ребёнком и наслаждался этим этапом жизни», — заявил Кидд в послематчевом интервью.