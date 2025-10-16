Джейсон Кидд назвал главную задачу для новичка «Далласа» Купера Флэгга
Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:94) прокомментировал выступление новичка команды Купера Флэгга, отметившегося 13 очками и тремя передачами за 28 минут на площадке.
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 22, Хатимура - 19, Хэйс - 12, Davis Jr - 10, Кнехт - 8, Смит - 8, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Уильямс - 4, Уотсон - 2, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Manon, Marciulionis, Смарт, Дончич
Даллас Маверикс: Дэвис - 18, Вашингтон - 13, Flagg - 13, Лайвли - 12, Томпсон - 12, Кристи - 7, Харди - 7, Расселл - 6, Маршалл - 6, Nembhard - 5, Уильямс - 5, Kelly - 5, Робинсон-Эрл - 5, Пауэлл - 4, Бэнтон - 3, Смит, Cisse
«Для нас главное — дать ему все необходимые ответы, и до сих пор он успешно справляется со всеми испытаниями. Мы просто хотим, чтобы Купер был обычным 18-летним парнем, которому скоро исполнится 19… чтобы он оставался ребёнком и наслаждался этим этапом жизни», — заявил Кидд в послематчевом интервью.
