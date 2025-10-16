Тренер «Лейкерс» Редик: Купер Флэгг — совершенно особенный игрок

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Даллас Маверикс» (94:121) оценил игру форварда и новичка «Далласа» Купера Флэгга, отметившегося 13 очками и тремя передачами за 28 минут на площадке.

«Честно говоря, он ни на кого не похож. Сейчас его часто сравнивают с Грантом Хиллом, но Купер — совершенно особенный игрок. Его оборонительные инстинкты и умение созидать на площадке намного превосходят уровень большинства 18-летних», — сказал Редик во время послематчевого интервью.