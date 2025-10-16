Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» Редик: Купер Флэгг — совершенно особенный игрок

Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Даллас Маверикс» (94:121) оценил игру форварда и новичка «Далласа» Купера Флэгга, отметившегося 13 очками и тремя передачами за 28 минут на площадке.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 22, Хатимура - 19, Хэйс - 12, Davis Jr - 10, Кнехт - 8, Смит - 8, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Уильямс - 4, Уотсон - 2, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Manon, Marciulionis, Смарт, Дончич
Даллас Маверикс: Дэвис - 18, Вашингтон - 13, Flagg - 13, Лайвли - 12, Томпсон - 12, Кристи - 7, Харди - 7, Расселл - 6, Маршалл - 6, Nembhard - 5, Уильямс - 5, Kelly - 5, Робинсон-Эрл - 5, Пауэлл - 4, Бэнтон - 3, Смит, Cisse

«Честно говоря, он ни на кого не похож. Сейчас его часто сравнивают с Грантом Хиллом, но Купер — совершенно особенный игрок. Его оборонительные инстинкты и умение созидать на площадке намного превосходят уровень большинства 18-летних», — сказал Редик во время послематчевого интервью.

