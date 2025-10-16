Скидки
Фенербахче Стамбул — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:45 Мск
Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс, результат матча 16 октября 2025, счет 94:121, предсезонный матч НБА

«Лейкерс» без Леброна и Дончича проиграли 27 очков «Далласу»
Комментарии

В ночь с 15 на 16 октября мск на паркете «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Победа со счётом 121:94 осталась за клубом из Техаса.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 22, Хатимура - 19, Хэйс - 12, Davis Jr - 10, Кнехт - 8, Смит - 8, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Уильямс - 4, Уотсон - 2, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Manon, Marciulionis, Смарт, Дончич
Даллас Маверикс: Дэвис - 18, Вашингтон - 13, Flagg - 13, Лайвли - 12, Томпсон - 12, Кристи - 7, Харди - 7, Расселл - 6, Маршалл - 6, Nembhard - 5, Уильямс - 5, Kelly - 5, Робинсон-Эрл - 5, Пауэлл - 4, Бэнтон - 3, Смит, Cisse

Самым результативным игроком встречи стал нигерийский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент, на счету которого 22 очка и три ассиста. В топ-3 вошли также тяжёлый форвард калифорнийцев Руи Хатимура (19 очков, 3 подбора, 1 ассист) и центровой «Далласа» Энтони Дэвис (18 очков, 9 подборов, 2 ассиста).

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич в матче участия не приняли.

