«Лейкерс» без Леброна и Дончича проиграли 27 очков «Далласу»

В ночь с 15 на 16 октября мск на паркете «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Победа со счётом 121:94 осталась за клубом из Техаса.

Самым результативным игроком встречи стал нигерийский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент, на счету которого 22 очка и три ассиста. В топ-3 вошли также тяжёлый форвард калифорнийцев Руи Хатимура (19 очков, 3 подбора, 1 ассист) и центровой «Далласа» Энтони Дэвис (18 очков, 9 подборов, 2 ассиста).

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич в матче участия не приняли.