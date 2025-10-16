«Это и благословение, и проклятие». Остин Ривз — о трёхочковых Луки Дончича

27-летний американский защитник Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о сложных трёхочковых бросках словенского разыгрывающего защитника «озёрников» Луки Дочнича.

«Я сказал ему: «Это благословение, но время от времени думать, что ты можешь реализовать каждый свой бросок, но иногда это и становится проклятием», — приводит слова Ривза репортёр и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

Звёздный словенский баскетболист известен своими трик-шотами во время разминок и тренировок, а в официальных матчах часто берёт на себя исполнение дальних бросков через защитников в нестандартных положениях.