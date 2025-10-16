Скидки
Фенербахче Стамбул — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Чарания назвал ориентировочные сроки возвращения Леброна Джеймса в состав «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу сроков восстановления лёгкого форварда и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Лейкерс» рассчитывают на возвращение Леброна к середине ноября. Как сообщил мне источник сегодня вечером, Леброн настроен пройти восстановление без спешки, с максимальной осторожностью», — заявил Чарания в рамках эфира NBA Countdown на ESPN.

Ранее «Чемпионат» подробно разобрал актуальные проблемы со здоровьем 40-летнего баскетболиста, из-за которых форвард впервые за карьеру пропустит старт регулярного сезона НБА.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

