«ЦСКА не прощает оплошностей». Тренер «Пари НН» Козин — о поражении от армейцев

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением об игре с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Начали плохо, пропустили в первой половине 56 очков. Поговорили в раздевалке в большом перерыве, сделали выводы, поменяли немного систему защиты, во второй половине пропустили уже 30 очков и в какой-то момент были рядом. К сожалению, не смогли выполнить установки, и такая команда, как ЦСКА, не прощает любых оплошностей», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Напомним, ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. Самым результативным игроком матча стал защитник «Пари НН» Александр Хоменко, который набрал 19 очков, шесть подборов и четыре передачи.