Главная Баскетбол Новости

«ЦСКА не прощает оплошностей». Тренер «Пари НН» Козин — о поражении от армейцев

«ЦСКА не прощает оплошностей». Тренер «Пари НН» Козин — о поражении от армейцев
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением об игре с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Начали плохо, пропустили в первой половине 56 очков. Поговорили в раздевалке в большом перерыве, сделали выводы, поменяли немного систему защиты, во второй половине пропустили уже 30 очков и в какой-то момент были рядом. К сожалению, не смогли выполнить установки, и такая команда, как ЦСКА, не прощает любых оплошностей», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Напомним, ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. Самым результативным игроком матча стал защитник «Пари НН» Александр Хоменко, который набрал 19 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Ухов - 11, Уэйр - 10, Руженцев - 9, Чадов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 19, Карпенков - 11, Хвостов - 11, Попов - 9, Платонов - 8, Хантер - 7, Гэтлинг - 5, Лукач - 5, Шендеров - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
