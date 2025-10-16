Скидки
Фенербахче Стамбул — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:45 Мск
В ЦСКА рассказали о трудностях победы ЦСКА над «Пари НН» в Единой лиге

Помощник главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса Денис Годлевский высказался относительно встречи с «Пари Нижний Новгород», в которой армейцы одержали непростую победу со счётом 86:77.

«Мы сыграли две абсолютно разные половины матча: если в первой мы контролировали встречу и добились комфортного преимущества, то во второй — мы играли не так, как рассчитывали. Мы знали, что команда из Нижнего Новгорода будет показывать другой баскетбол, они не станут уступать 40 очков, они будут играть жёстче и агрессивнее. Именно это и продемонстрировали, но мы оказались к этому не готовы.

Сейчас ещё начало сезона, в целом у нас есть время на подготовку. Работа с командой в самом разгаре», — приводит слова Годлевского пресс-служба ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Ухов - 11, Уэйр - 10, Руженцев - 9, Чадов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 19, Карпенков - 11, Хвостов - 11, Попов - 9, Платонов - 8, Хантер - 7, Гэтлинг - 5, Лукач - 5, Шендеров - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
