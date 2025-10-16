В ЦСКА рассказали о трудностях победы ЦСКА над «Пари НН» в Единой лиге

Помощник главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса Денис Годлевский высказался относительно встречи с «Пари Нижний Новгород», в которой армейцы одержали непростую победу со счётом 86:77.

«Мы сыграли две абсолютно разные половины матча: если в первой мы контролировали встречу и добились комфортного преимущества, то во второй — мы играли не так, как рассчитывали. Мы знали, что команда из Нижнего Новгорода будет показывать другой баскетбол, они не станут уступать 40 очков, они будут играть жёстче и агрессивнее. Именно это и продемонстрировали, но мы оказались к этому не готовы.

Сейчас ещё начало сезона, в целом у нас есть время на подготовку. Работа с командой в самом разгаре», — приводит слова Годлевского пресс-служба ЦСКА.