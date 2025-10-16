Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:00 Мск
Российский баскетболист позировал с флагом России в команде NCAA в США

Комментарии

Российский форвард Тимофей Рудовский был замечен на медиадне баскетбольной команды университета Брайанта (Bryant Bulldogs) с российским флагом.

Фото: Социальные сети университета Брайанта

Отметим, что университет Брайанта базируется в городе Смитфилд, штат Род-Айленд. Учебное заведение выступает в первом дивизионе NCAA.

20-летний Рудовский уже учился в США. Ранее Тимофей играл за школу Sierra Canyon вместе с нынешним игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом и был номинирован на премию McDonald's All American в 2023 году.

В сезоне-2023/2024 Рудовский выступал за «Пари Нижний Новгород», проведя в общей сложности две игры.

