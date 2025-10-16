Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 16 октября

Евролига: расписание матчей на 16 октября
Комментарии

В четверг, 16 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание на 16 октября:

19:00 мск — «Дубай» — «Барселона»;
20:00 мск — «Жальгирис» — «Олимпия»;
20:45 мск — «Фенербахче» — «Бавария»;
22:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров лидером сезона является каталонская «Барселона», одержавшая три победы при одном поражении. На втором месте дебютант сезона и действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2025
Сейчас читают:
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android