Евролига: расписание матчей на 16 октября

В четверг, 16 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание на 16 октября:

19:00 мск — «Дубай» — «Барселона»;

20:00 мск — «Жальгирис» — «Олимпия»;

20:45 мск — «Фенербахче» — «Бавария»;

22:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос».

После четырёх туров лидером сезона является каталонская «Барселона», одержавшая три победы при одном поражении. На втором месте дебютант сезона и действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива.