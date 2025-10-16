Евролига: расписание матчей на 16 октября
В четверг, 16 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Евролига. Расписание на 16 октября:
19:00 мск — «Дубай» — «Барселона»;
20:00 мск — «Жальгирис» — «Олимпия»;
20:45 мск — «Фенербахче» — «Бавария»;
22:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос».
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После четырёх туров лидером сезона является каталонская «Барселона», одержавшая три победы при одном поражении. На втором месте дебютант сезона и действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива.
