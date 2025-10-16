Еврокубок: расписание матчей на 16 октября

В четверг, 16 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2025/2026. Болельщики второй по силе европейской лиги смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Еврокубок. Расписание на 16 октября (время московское):

21:30. «Лондон Лайонс» — «Тренто».

После трёх туров в сезоне-2025/2026 из 20 команд в Еврокубке осталось четыре, которые не потерпели ни одного поражения. В группе А такими коллективами являются «Бахчешехир» и «Цедевита-Олимпия», а в группе В — «Бурк» и «Ратиофарм Ульм». В группе А у «Нептунас» и «Гамбург Тауэрс» три поражения, а в группе В ни одной победы у «Лондон Лайонс», но они на момент публикации не сыграли третий матч.