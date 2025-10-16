Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 16 октября

Еврокубок: расписание матчей на 16 октября
Комментарии

В четверг, 16 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2025/2026. Болельщики второй по силе европейской лиги смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Еврокубок. Расписание на 16 октября (время московское):

21:30. «Лондон Лайонс» — «Тренто».

После трёх туров в сезоне-2025/2026 из 20 команд в Еврокубке осталось четыре, которые не потерпели ни одного поражения. В группе А такими коллективами являются «Бахчешехир» и «Цедевита-Олимпия», а в группе В — «Бурк» и «Ратиофарм Ульм». В группе А у «Нептунас» и «Гамбург Тауэрс» три поражения, а в группе В ни одной победы у «Лондон Лайонс», но они на момент публикации не сыграли третий матч.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Воронов — живая история нашего баскетбола. Его путь начался до многих нынешних игроков
Воронов — живая история нашего баскетбола. Его путь начался до многих нынешних игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android