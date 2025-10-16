Президент «Пари НН» Сергей Панов рассказал, чего не хватило команде для победы над ЦСКА

Президент «Пари Нижний Новгород» и легенда российского баскетбола Сергей Панов рассказал, чего не хватило нижегородцам в игре с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мастерства и, конечно, разницы, которую потеряли в первой половине встречи», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. «Пари НН» после первой половины отставал от соперника на 21 очко, но уже во второй приблизился к армейцам.

Для ЦСКА это был первый домашний матч в сезоне Единой лиги. Ранее команда выступала лишь на выезде. На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, нижегородцы — девятое.