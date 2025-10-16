Скидки
Главная Баскетбол Новости

Президент «Пари НН» Сергей Панов рассказал, чего не хватило команде для победы над ЦСКА

Президент «Пари НН» Сергей Панов рассказал, чего не хватило команде для победы над ЦСКА
Комментарии

Президент «Пари Нижний Новгород» и легенда российского баскетбола Сергей Панов рассказал, чего не хватило нижегородцам в игре с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Ухов - 11, Уэйр - 10, Руженцев - 9, Чадов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 19, Карпенков - 11, Хвостов - 11, Попов - 9, Платонов - 8, Хантер - 7, Гэтлинг - 5, Лукач - 5, Шендеров - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин

«Мастерства и, конечно, разницы, которую потеряли в первой половине встречи», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. «Пари НН» после первой половины отставал от соперника на 21 очко, но уже во второй приблизился к армейцам.

Для ЦСКА это был первый домашний матч в сезоне Единой лиги. Ранее команда выступала лишь на выезде. На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, нижегородцы — девятое.

