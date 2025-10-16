Тренер «Самары» Коновалов назвал ключевой фактор разгромного поражения от «Зенита»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Зенита» (64:113) в Единой лиге ВТБ.

«Возвращение Дмитрия Чебуркина пришлось как нельзя кстати. Он быстро адаптируется после паузы, и мне очень импонирует его стремление помочь команде, его опыт, его страсть. Игра через него — то, что мы задумывали. Мы держались в игре за счёт него и также вернувшегося Михайловского. Понятно, что они пока без кондиций…

Мы опять возвращаемся к анатомии тела — в этом мы сегодня уступаем, особенно молодыми игроками, которые выходят на замену. Всегда просчитываешь момент, когда можно удачно ввести игрока со скамейки, чтобы выдержать нарастающий темп соперников такого топ-уровня, как «Зенит», чтобы дать передышку лидерам — и в этот момент мы падаем, а возвращаться становится ещё сложнее. Первая четверть — хорошая, мы забили все мячи через хорошее нападение, но не защищались: пропустили 28 очков, отдав свою «краску», Пойтресс доминировал, быстрые фолы Минченко…

Мы пытались включиться заменами, но всё равно Пойтресс доминировал, плюс быстрый переход «Зенита» — это сегодня было ключевым фактором. Мы знаем наши потери, ждём возвращения того же Миши Кулагина — и в ноябре будем все вместе. Надеюсь, мы укрепимся и будем показывать нашу игру», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.