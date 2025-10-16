Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Самары» Коновалов назвал ключевой фактор разгромного поражения от «Зенита»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Зенита» (64:113) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2

«Возвращение Дмитрия Чебуркина пришлось как нельзя кстати. Он быстро адаптируется после паузы, и мне очень импонирует его стремление помочь команде, его опыт, его страсть. Игра через него — то, что мы задумывали. Мы держались в игре за счёт него и также вернувшегося Михайловского. Понятно, что они пока без кондиций…

Мы опять возвращаемся к анатомии тела — в этом мы сегодня уступаем, особенно молодыми игроками, которые выходят на замену. Всегда просчитываешь момент, когда можно удачно ввести игрока со скамейки, чтобы выдержать нарастающий темп соперников такого топ-уровня, как «Зенит», чтобы дать передышку лидерам — и в этот момент мы падаем, а возвращаться становится ещё сложнее. Первая четверть — хорошая, мы забили все мячи через хорошее нападение, но не защищались: пропустили 28 очков, отдав свою «краску», Пойтресс доминировал, быстрые фолы Минченко…

Мы пытались включиться заменами, но всё равно Пойтресс доминировал, плюс быстрый переход «Зенита» — это сегодня было ключевым фактором. Мы знаем наши потери, ждём возвращения того же Миши Кулагина — и в ноябре будем все вместе. Надеюсь, мы укрепимся и будем показывать нашу игру», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

