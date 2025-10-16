Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Встреча Луки Дончича и Энтони Дэвиса перед матчем Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс

Дончич и Дэвис тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»
26-летний словенский защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», и 32-летний форвард Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») тепло поприветствовали друг друга перед очным матчем коллективов, закончившимся победой техасцев со счётом 121:94.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 22, Хатимура - 19, Хэйс - 12, Davis Jr - 10, Кнехт - 8, Смит - 8, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Уильямс - 4, Уотсон - 2, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Manon, Marciulionis, Смарт, Дончич
Даллас Маверикс: Дэвис - 18, Вашингтон - 13, Flagg - 13, Лайвли - 12, Томпсон - 12, Кристи - 7, Харди - 7, Расселл - 6, Маршалл - 6, Nembhard - 5, Уильямс - 5, Kelly - 5, Робинсон-Эрл - 5, Пауэлл - 4, Бэнтон - 3, Смит, Cisse

Дончич и Дэвис — главные герои громкого обмена, который случился 2 февраля 2025 года, в результате которого словенец перешёл из «Далласа» в «Лос-Анджелес», а Энтони проследовал в обратном направлении.

По итогам прошлого сезона «озёрники» заняли третье место в регулярном чемпионате, а на стадии плей-офф проиграли «Миннесоте Тимбервулвлз» — 1-4. «Даллас», занявший 10-е место в «регулярке», не прошёл стадию плей-ин.

Новости. Баскетбол
Все новости

