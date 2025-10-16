Дончич и Дэвис тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»

26-летний словенский защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», и 32-летний форвард Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») тепло поприветствовали друг друга перед очным матчем коллективов, закончившимся победой техасцев со счётом 121:94.

Дончич и Дэвис — главные герои громкого обмена, который случился 2 февраля 2025 года, в результате которого словенец перешёл из «Далласа» в «Лос-Анджелес», а Энтони проследовал в обратном направлении.

По итогам прошлого сезона «озёрники» заняли третье место в регулярном чемпионате, а на стадии плей-офф проиграли «Миннесоте Тимбервулвлз» — 1-4. «Даллас», занявший 10-е место в «регулярке», не прошёл стадию плей-ин.