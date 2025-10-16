Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» отчислил двух игроков

«Бруклин» отчислил двух игроков
Комментарии

Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отчислил из состава китайского форварда Цзэна Фанбо, а также защитника Малакая Смита. Об этом сообщил журналист и репортёр Кит Смит в социальных сетях.

«Бруклин» во время предсезонной подготовки провёл три матча, два из которых завершил победами — над иерусалимским «Хапоэлем» (123:88) и «Финикс Санз» (111:109). Ещё в одной встрече с «солнечными» «сети» уступили со счётом 127:132 ОТ.

У «Бруклина» остался последний матч предсезонки с «Торонто Рэпторс». В нём, возможно, примет участие российский баскетболист Егор Дёмин, который продолжает восстановление от травмы.

Сейчас читают:
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android