«Бруклин» отчислил двух игроков

Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отчислил из состава китайского форварда Цзэна Фанбо, а также защитника Малакая Смита. Об этом сообщил журналист и репортёр Кит Смит в социальных сетях.

«Бруклин» во время предсезонной подготовки провёл три матча, два из которых завершил победами — над иерусалимским «Хапоэлем» (123:88) и «Финикс Санз» (111:109). Ещё в одной встрече с «солнечными» «сети» уступили со счётом 127:132 ОТ.

У «Бруклина» остался последний матч предсезонки с «Торонто Рэпторс». В нём, возможно, примет участие российский баскетболист Егор Дёмин, который продолжает восстановление от травмы.