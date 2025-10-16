«Перестали играть во второй половине». Капитан ЦСКА Антонов — о матче с «Пари НН»

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Что касается прошедшей игры, провели две разные половины. Если быть честными, мы просто перестали играть во второй половине встречи. Это полностью наша вина: думали, что завершим игру малой кровью. Так что есть куда расти и к чему стремиться. Нужно работать над ошибками», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. Для подопечных Андреаса Пистиолиса эта победа стала третьей в новом сезоне. Армейцы проиграли только «Бетсити Парме» в этом розыгрыше (80:83).