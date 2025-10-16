«Перестали играть во второй половине». Капитан ЦСКА Антонов — о матче с «Пари НН»
Капитан московского ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
«Что касается прошедшей игры, провели две разные половины. Если быть честными, мы просто перестали играть во второй половине встречи. Это полностью наша вина: думали, что завершим игру малой кровью. Так что есть куда расти и к чему стремиться. Нужно работать над ошибками», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».
Отметим, что ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. Для подопечных Андреаса Пистиолиса эта победа стала третьей в новом сезоне. Армейцы проиграли только «Бетсити Парме» в этом розыгрыше (80:83).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Ухов - 11, Уэйр - 10, Руженцев - 9, Чадов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 19, Карпенков - 11, Хвостов - 11, Попов - 9, Платонов - 8, Хантер - 7, Гэтлинг - 5, Лукач - 5, Шендеров - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
