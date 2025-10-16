Видео: тренерский штаб «Бостона» разгромил 57:4 СММ-службу клуба в игре «5 на 5»

Журналист и инсайдер Тэйлер Сноу, являющийся представителем команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выложил в социальных сетях видеоролик с матча, который прошёл в зале команды между тренерским штабом и СММ-службой коллектива.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла вместе со своими коллегами по штабу разгромил работников организации со счётом 57:4. На записи запечатлена концовка товарищеской встречи, на которой один из тренеров реализует с центра площадки дальнее попадание под сирену, ставя точку в матче.

Регулярный сезон начнётся в ночь на 22 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.