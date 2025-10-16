Трей Янг последовал примеру Леброна Джеймса и ввёл в заблуждение фанатов своей рекламой

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг последовал примеру форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и сделал рекламу алкоголя после своего загадочного обращения к фанатам.

Отметим, сперва Янг выложил видео, в котором он на вопрос журналиста «Ты точно хочешь это сделать?» ответил: «Пришло время». А после этого оказалось, что это была простая реклама. Трей написал в социальных сетях: «Просто бизнес», прикрепив улыбающийся смайлик.

Напомним, ранее Джеймс анонсировал «Второе решение», которое в итоге оказалось рекламным ходом для продвижения алкогольного напитка.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.