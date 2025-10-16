Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг последовал примеру Леброна Джеймса и ввёл в заблуждение фанатов своей рекламой

Трей Янг последовал примеру Леброна Джеймса и ввёл в заблуждение фанатов своей рекламой
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг последовал примеру форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и сделал рекламу алкоголя после своего загадочного обращения к фанатам.

Отметим, сперва Янг выложил видео, в котором он на вопрос журналиста «Ты точно хочешь это сделать?» ответил: «Пришло время». А после этого оказалось, что это была простая реклама. Трей написал в социальных сетях: «Просто бизнес», прикрепив улыбающийся смайлик.

Напомним, ранее Джеймс анонсировал «Второе решение», которое в итоге оказалось рекламным ходом для продвижения алкогольного напитка.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Сейчас читают:
Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг
Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android