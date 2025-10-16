Скидки
Звезда WNBA Риз — первая спортсменка, выступившая на показе бренда Victoria's Secret

23-летняя американская баскетболистка Энджел Риз, выступающая за команду женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции форварда, стала первой профессиональной спортсменкой, принявшей участие в показе популярного бренда Victoria's Secret, который прошёл в ночь на 16 октября.

«Шаг к мечте: от Энджел (на англ. Angel) к Ангелу бренда Victoria Secret. У меня наконец-то появились крылья. Я впервые буду участвовать в показе Victoria's Secret — 2025, и это похоже на судьбу. Крылья надеты, каблуки готовы.…Поймай меня на подиуме», — написала Риз в социальных сетях перед появлением на сцене.

Энджел является одной из главных звёзд WNBA после того, как была выбрана под седьмым номером на драфте-2024. В дебютном сезоне она установила рекорд по дабл-даблам.

