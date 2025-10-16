Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Клипперс» завершили атаку в предсезонном матче НБА после семи пасов подряд

Комментарии

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 109:91 в пользу гостевой команды.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
91 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Clifford - 19, Сабонис - 15, Лавин - 13, Дерозан - 9, Плауден - 6, Джонс - 5, Шарич - 5, Raynaud - 5, Шрёдер - 4, Картер - 4, Cardwell - 4, Юбэнкс - 2, Макдермотт, Дэвис, Эллис, Стивенс
Лос-Анджелес Клипперс: Коллинс - 24, Лопес - 16, Леонард - 15, Джонс - 12, Харден - 8, Пол - 8, Миллер - 7, Данн - 4, Зубац - 4, Батюм - 3, Sanders - 2, Niederhauser - 2, Болдуин Мл. - 2, Браун - 2, Кристи, Вашингтон Мл., Telfort, Престон

В завершении третьей четверти баскетболисты «Клипперс» провели зрелищную атаку, в ходе которой совершили семь точных передач и завершили комбинацию успешным трёхочковым броском. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеомоментом этого эпизода.

ВИДЕО

Отметим, что самым результативным игроком среди победителей стал тяжёлый форвард Джон Коллинз, который за 18 минут на паркете набрал 24 очка и сделал шесть подборов.

