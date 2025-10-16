Игроки «Клипперс» завершили атаку в предсезонном матче НБА после семи пасов подряд

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 109:91 в пользу гостевой команды.

В завершении третьей четверти баскетболисты «Клипперс» провели зрелищную атаку, в ходе которой совершили семь точных передач и завершили комбинацию успешным трёхочковым броском. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеомоментом этого эпизода.

ВИДЕО

Отметим, что самым результативным игроком среди победителей стал тяжёлый форвард Джон Коллинз, который за 18 минут на паркете набрал 24 очка и сделал шесть подборов.