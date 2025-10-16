«Заткнись». Джо Маззулла гневно обратился к игроку «Торонто» во время предсезонного матча
Поделиться
Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла с агрессией обратился к игроку «Торонто Рэпторс» Иммануэлю Куикли, который насмехался над скамейкой запасных «кельтов» во время матча предсезонной подготовки НБА.
Куикли реализовал трёхочковый бросок, после чего повернулся к скамейке соперника и показал жест «позвоните мне позже». Маззулла сразу же взял тайм-аут и сказал Куикли в ответ на его действия: «Заткнись».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В итоге «Бостон» одержал победу со счётом 110:108. Самым результативным игроком матча стал Деррик Уайт, набравший 33 очка, девять подборов и шесть передач.
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Уайт - 33, Саймонс - 14, Притчард - 10, Майнотт - 9, Гонсалес - 8, Кета - 8, Браун - 7, Тиллман - 7, Гарза - 7, Буше - 5, Уолш - 2, Харпер Мл., Мур, Браун, Бриджес, Shulga, Шейерман, Williams
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 20, Барретт - 17, Куикли - 14, Агбаджи - 10, Уолтер - 9, Пёлтль - 8, Барнс - 7, Могбо - 6, Баттл - 6, Мамукелашвили - 5, Шид - 3, Hepburn - 3, Лоусон, Роден, Сарр, Темпл, Родди, Martin
Комментарии
- 16 октября 2025
-
12:54
-
12:52
-
12:49
-
12:15
-
12:08
-
12:04
-
11:53
-
11:47
-
11:07
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
08:38
-
08:30
-
08:03
-
07:49
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
01:57
-
01:19
-
00:33
-
00:30
-
00:01
- 15 октября 2025
-
23:56
-
23:54