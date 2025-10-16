Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Заткнись». Джо Маззулла гневно обратился к игроку «Торонто» во время предсезонного матча

«Заткнись». Джо Маззулла гневно обратился к игроку «Торонто» во время предсезонного матча
Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла с агрессией обратился к игроку «Торонто Рэпторс» Иммануэлю Куикли, который насмехался над скамейкой запасных «кельтов» во время матча предсезонной подготовки НБА.

Куикли реализовал трёхочковый бросок, после чего повернулся к скамейке соперника и показал жест «позвоните мне позже». Маззулла сразу же взял тайм-аут и сказал Куикли в ответ на его действия: «Заткнись».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге «Бостон» одержал победу со счётом 110:108. Самым результативным игроком матча стал Деррик Уайт, набравший 33 очка, девять подборов и шесть передач.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Уайт - 33, Саймонс - 14, Притчард - 10, Майнотт - 9, Гонсалес - 8, Кета - 8, Браун - 7, Тиллман - 7, Гарза - 7, Буше - 5, Уолш - 2, Харпер Мл., Мур, Браун, Бриджес, Shulga, Шейерман, Williams
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 20, Барретт - 17, Куикли - 14, Агбаджи - 10, Уолтер - 9, Пёлтль - 8, Барнс - 7, Могбо - 6, Баттл - 6, Мамукелашвили - 5, Шид - 3, Hepburn - 3, Лоусон, Роден, Сарр, Темпл, Родди, Martin
Сейчас читают:
Разборки в британском баскетболе дошли до ФИБА. Интересно, чем ответят бунтующие клубы
Разборки в британском баскетболе дошли до ФИБА. Интересно, чем ответят бунтующие клубы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android