«Заткнись». Джо Маззулла гневно обратился к игроку «Торонто» во время предсезонного матча

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла с агрессией обратился к игроку «Торонто Рэпторс» Иммануэлю Куикли, который насмехался над скамейкой запасных «кельтов» во время матча предсезонной подготовки НБА.

Куикли реализовал трёхочковый бросок, после чего повернулся к скамейке соперника и показал жест «позвоните мне позже». Маззулла сразу же взял тайм-аут и сказал Куикли в ответ на его действия: «Заткнись».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге «Бостон» одержал победу со счётом 110:108. Самым результативным игроком матча стал Деррик Уайт, набравший 33 очка, девять подборов и шесть передач.