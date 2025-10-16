Аргентинский баскетболист схватил женщину-медика за шею после блокировки скорой помощи

30-летний аргентинский защитник Лука Вильдоса, представляющий клуб Евролиги «Виртус», был арестован вместе со своей супругой сербской волейболисткой Миликой Вильдосой за нападение на представителей скорой помощи, сообщили в итальянском издании Il Resto del Carlino.

Инцидент произошёл у домашней арены «Виртуса» после матча Евролиги, в котором итальянский коллектив из Болони обыграл «Монако» со счётом 77:73. Вильдосы заблокировали машину скорой помощи, едущую со световым и звуковым сигналами на вызов, из-за чего между медицинской бригадой и семьёй спортсменов возник конфликт.

В результате Лука ехал перед экипажем, вилял и максимально оттормаживал машину, после того как водитель скорой вышел поинтересоваться в причинах происходящего, баскетболист стал оскорблять экипаж, а затем схватил 54-летнюю медработницу за шею, в то время остальные врачи вмешались, а его жена Милика схватила за волосы другую сотрудницу.

Врачи вызвали полицию, которая приехала вместе с кем-то из руководства «Виртуса». Спортсмены были доставлены в участок и арестованы по обвинению в нападении на медперсонал и нанесение им телесных повреждений.