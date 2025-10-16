«Хочу, чтобы проявил себя». Чемпион Европы Быков объяснил, почему поддерживает Дёмина

Бывший российский защитник и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков объяснил, почему поддерживает 19-летнего соотечественника Егора Дёмина, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».

«Давайте просто остановимся на том, что сейчас всё это домыслы и расклады о том, заиграет ли Дёмин или нет. Но с учётом того, что это россиянин, с учётом того, что он заканчивал ту же спортшколу, что и я… Я просто за него болею и хочу, чтобы он себя проявил в НБА», — приводит слова Быкова издание LiveResult.

Дёмин был выбран на драфте 2024 года под восьмым номером в первом раунде.