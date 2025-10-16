Видео: Лука Дончич ярко выразил эмоции после пятого трёхочкового подряд от одноклубника
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент реализовал пять трёхочковых броска за первые четыре минуты игры с «Даллас Маверикс» во время предсезонной подготовки НБА, а Лука Дончич в этот момент расплылся в улыбке от увиденного.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Лейкерс» шикарно провели первую половину встречи, выиграв её со счётом 66:53, но во второй возникли большие трудности. В итоге клуб из Лос-Анджелеса проиграл матч с результатом 94:121.
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 22, Хатимура - 19, Хэйс - 12, Davis Jr - 10, Кнехт - 8, Смит - 8, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Уильямс - 4, Уотсон - 2, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Manon, Marciulionis, Смарт, Дончич
Даллас Маверикс: Дэвис - 18, Вашингтон - 13, Flagg - 13, Лайвли - 12, Томпсон - 12, Кристи - 7, Харди - 7, Расселл - 6, Маршалл - 6, Nembhard - 5, Уильямс - 5, Kelly - 5, Робинсон-Эрл - 5, Пауэлл - 4, Бэнтон - 3, Смит, Cisse
Винсент стал самым результативным игроком матча с 22 очками в активе. Дончич участия в игре не принимал.
Комментарии
- 16 октября 2025
-
14:29
-
14:24
-
13:59
-
13:54
-
12:54
-
12:52
-
12:49
-
12:15
-
12:08
-
12:04
-
11:53
-
11:47
-
11:07
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
08:38
-
08:30
-
08:03
-
07:49
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
01:57
-
01:19
-
00:33