Видео: Лука Дончич ярко выразил эмоции после пятого трёхочкового подряд от одноклубника

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент реализовал пять трёхочковых броска за первые четыре минуты игры с «Даллас Маверикс» во время предсезонной подготовки НБА, а Лука Дончич в этот момент расплылся в улыбке от увиденного.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» шикарно провели первую половину встречи, выиграв её со счётом 66:53, но во второй возникли большие трудности. В итоге клуб из Лос-Анджелеса проиграл матч с результатом 94:121.

Винсент стал самым результативным игроком матча с 22 очками в активе. Дончич участия в игре не принимал.