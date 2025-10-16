Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Лука Дончич ярко выразил эмоции после пятого трёхочкового подряд от одноклубника

Видео: Лука Дончич ярко выразил эмоции после пятого трёхочкового подряд от одноклубника
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент реализовал пять трёхочковых броска за первые четыре минуты игры с «Даллас Маверикс» во время предсезонной подготовки НБА, а Лука Дончич в этот момент расплылся в улыбке от увиденного.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» шикарно провели первую половину встречи, выиграв её со счётом 66:53, но во второй возникли большие трудности. В итоге клуб из Лос-Анджелеса проиграл матч с результатом 94:121.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 22, Хатимура - 19, Хэйс - 12, Davis Jr - 10, Кнехт - 8, Смит - 8, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Уильямс - 4, Уотсон - 2, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Manon, Marciulionis, Смарт, Дончич
Даллас Маверикс: Дэвис - 18, Вашингтон - 13, Flagg - 13, Лайвли - 12, Томпсон - 12, Кристи - 7, Харди - 7, Расселл - 6, Маршалл - 6, Nembhard - 5, Уильямс - 5, Kelly - 5, Робинсон-Эрл - 5, Пауэлл - 4, Бэнтон - 3, Смит, Cisse

Винсент стал самым результативным игроком матча с 22 очками в активе. Дончич участия в игре не принимал.

Сейчас читают:
Заработал свыше $ 100 млн и взял награду два года назад. Путь Малкольма Брогдона завершён
Заработал свыше $ 100 млн и взял награду два года назад. Путь Малкольма Брогдона завершён
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android