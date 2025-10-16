Скидки
Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о своей форме после травмы

Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о своей форме после травмы
Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением относительно своего восстановления от травмы (перелома кисти).

«Восстанавливаюсь, постоянно делаю процедуры. Конечно, до оптимальной формы еще далеко. Дискомфорт? Конечно, еще есть. Но баскетбол — это не только бросок. Стараюсь помочь команде чем могу», — приводит слова Никиты Курбанова «Матч ТВ».

Отметим, в последнем матче с «Пари Нижний Новгород» Курбанов провёл на площадке 16 с половиной минут, отметившись шестью очками и тремя подборами. ЦСКА одержал победу со счётом 86:77. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

