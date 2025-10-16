Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Сродни искусству». Гомельский ответил на вопрос о лучших пасующих в баскетболе

«Сродни искусству». Гомельский ответил на вопрос о лучших пасующих в баскетболе
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский на своём сайте интересно ответил на вопрос, кто лучше остальных использовал передачи в баскетболе.

— Вы сказали, что передача — это язык баскетбола, кто, по вашему мнению, лучше всех говорил на этом языке?
— У меня в голове сразу возникли 50 фамилий. Люди играли в баскетбол в разные годы и в разных стилях, но их передачи были сродни искусству.

Гомельский выступал за московский ЦСКА с 1972 по 1976 год. После этого работал в системе армейцев тренером. В 1989 году дебютировал в качестве спортивного комментатора, чем занимается и по сей день.

