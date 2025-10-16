Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Пока я жива, женщину-тренера не возьмут в НБА». Стэйли — о переговорах с «Нью-Йорк Никс»

55-летняя американская профессиональная баскетболистка и тренер Дон Стэйли, выступавшая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), высказалась после неудачного собеседования с коллективом НБА «Нью-Йорк Никс» на должность главного тренера.

«Нет, я не верю, что женщина станет главным тренером команды НБА при моей жизни. И я надеюсь, что ошибаюсь. Если «Никс» будут проигрывать подряд пять матчей, то это будет не из-за каких-то других проблем, [для фанатов] дело в том, что тренером будет женщина. Поэтому вы как организация, как франшиза должны быть готовы и достаточно сильны, чтобы игнорировать подобные случаи, когда вы собираетесь нанять женщину-тренера», — приводит слова Стэйли ESPN.

