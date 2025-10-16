Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Из молодёжки «Зенита» в Америку уехал ещё один россиянин

Из молодёжки «Зенита» в Америку уехал ещё один россиянин
Комментарии

19-летний российский баскетболист Тимофей Комиссаров, выступающий на позиции форварда, стал игроком второго дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), присоединившись к команде «Льюис Юнивёрсити Флайерс», о чём сообщила пресс-служба университета в социальных сетях.

202-сантиметровый форвард в 2024-м стал чемпионом ДЮБЛ и Единой молодёжной лиги ВТБ.

Университет Льюиса располагается в Иллинойсе.

Комиссаров стал вторым игроком молодёжки сине-бело-голубых, покинувшим клуб ради переезда на Запад. Ранее летом так поступил центровой Егор Рыжов, но у него возникла проблема с документами, и он вернулся в «Зенит», который отдал его в аренду в «Енисей».

Материалы по теме
Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android