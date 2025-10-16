Из молодёжки «Зенита» в Америку уехал ещё один россиянин

19-летний российский баскетболист Тимофей Комиссаров, выступающий на позиции форварда, стал игроком второго дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), присоединившись к команде «Льюис Юнивёрсити Флайерс», о чём сообщила пресс-служба университета в социальных сетях.

202-сантиметровый форвард в 2024-м стал чемпионом ДЮБЛ и Единой молодёжной лиги ВТБ.

Университет Льюиса располагается в Иллинойсе.

Комиссаров стал вторым игроком молодёжки сине-бело-голубых, покинувшим клуб ради переезда на Запад. Ранее летом так поступил центровой Егор Рыжов, но у него возникла проблема с документами, и он вернулся в «Зенит», который отдал его в аренду в «Енисей».