Главная Баскетбол Новости

«Весь сезон говорили, как начать 3-ю четверть». Рэндольф — о победе «Зенита» над «Самарой»

Аудио-версия:
Комментарии

33-летний форвард «Зенита» Ливай Рэндольф высказался о разгроме над «Самарой» со счётом 113:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2

«Думаю, мы хорошо начали первую четверть, были заряжены. Было немного сложно, но, знаете, мы смогли взять инициативу в свои руки касаемо игры в обороне, и увеличивали преимущество на протяжении всей игры — второй, третьей и четвёртой четвертей.

У нас много действительно хороших игроков. У нас есть потенциал, чтобы кто-то выходил на новый уровень в каждой игре. В команде достаточно ребят, способных заменить других и продолжить игру, пока отсутствуют остальные. Думаю, все отлично справились. На протяжении этого сезона мы говорили об этом: как правильно начать третью четверть. И, думаю, нам это удалось», — приводит слова Рэндольфа пресс-служба «Зенита».

