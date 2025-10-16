«Весь сезон говорили, как начать 3-ю четверть». Рэндольф — о победе «Зенита» над «Самарой»

33-летний форвард «Зенита» Ливай Рэндольф высказался о разгроме над «Самарой» со счётом 113:64.

«Думаю, мы хорошо начали первую четверть, были заряжены. Было немного сложно, но, знаете, мы смогли взять инициативу в свои руки касаемо игры в обороне, и увеличивали преимущество на протяжении всей игры — второй, третьей и четвёртой четвертей.

У нас много действительно хороших игроков. У нас есть потенциал, чтобы кто-то выходил на новый уровень в каждой игре. В команде достаточно ребят, способных заменить других и продолжить игру, пока отсутствуют остальные. Думаю, все отлично справились. На протяжении этого сезона мы говорили об этом: как правильно начать третью четверть. И, думаю, нам это удалось», — приводит слова Рэндольфа пресс-служба «Зенита».