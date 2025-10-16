Семикратный чемпион НБА объяснил, почему травма Леброна на руку и «Лейкерс», и Джеймсу

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри высказался о ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс» и травме 40-летнего Леброна Джеймса.

«Это даст некоторым игрокам больше времени на адаптацию. Тот же Смарт ещё может быть не готов играть на 100%. Посмотрим, на что способен Эйтон, если он действительно сможет внести свой вклад в атаке. Тренерский штаб, как и мы со стороны, оценят Остина [Ривза] и Луку [Дончича], потому что они, в сущности, выполняют одну и ту же роль на паркете. Без Леброна Редик сможет понять, как они могут сочетаться и дополнять друг друга.

Для Леброна это также хороший способ посидеть и понаблюдать. Думаю, Леброн достаточно умный игрок, чтобы сказать: «Если они выигрывают, хочу, чтобы этот корабль продолжал двигаться в правильном направлении. А я лишь помогу удержать его на плаву. Что мне нужно привнести в это, чтобы сделать его лучше?» Кроме того, если посмотреть на ситуацию в целом, это намного меньше нагружает организм Джейса. Когда закончится регулярный чемпионат, у него, вероятно, останется ещё много бензина в баке», — сказал Орри на YouTube-канале Big Shot Bob Podcast.