Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Ливай Рэндольф объяснил рывок «Зенита» 13:0 в матче с «Самарой» в ЕЛ

Аудио-версия:
Защитник «Зенита» Ливай Рэндольф дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра прошла вчера, 15 октября, в Самаре и завершилась со счётом 113:64 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2

— На старте третьей четверти «Зенит» совершил рывок 13:0, за счёт чего удалось это сделать?
— На протяжении этого сезона мы говорили об этом: как правильно начать третью четверть. Думаю, сегодня нам это удалось.

– Позволили ли вы себе немного расслабиться во время заключительного игрового отрезка?
— Не думаю. Это долгая игра. Иногда бывает сложно, когда счёт становится таким, но нужно просто продолжать играть. Пока время не иссякнет, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба «Зенита».

