Ливай Рэндольф объяснил рывок «Зенита» 13:0 в матче с «Самарой» в ЕЛ

Защитник «Зенита» Ливай Рэндольф дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра прошла вчера, 15 октября, в Самаре и завершилась со счётом 113:64 в пользу «Зенита».

— На старте третьей четверти «Зенит» совершил рывок 13:0, за счёт чего удалось это сделать?

— На протяжении этого сезона мы говорили об этом: как правильно начать третью четверть. Думаю, сегодня нам это удалось.

– Позволили ли вы себе немного расслабиться во время заключительного игрового отрезка?

— Не думаю. Это долгая игра. Иногда бывает сложно, когда счёт становится таким, но нужно просто продолжать играть. Пока время не иссякнет, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба «Зенита».

