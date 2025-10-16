Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

ЦСКА встретится с белградской «Мегой» во внутрисезонном турнире ЕЛ на «ЦСКА-Арене»

ЦСКА встретится с белградской «Мегой» во внутрисезонном турнире ЕЛ на «ЦСКА-Арене»
В среду, 22 октября, ЦСКА сыграет с сербским клубом «Мега» из Белграда в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене». Примечательно, что армейцы выйдут на паркет «ЦСКА-Арены» лишь во второй раз в своей истории — впервые это произошло в 2018 году, когда московский клуб стал обладателем золотых медалей в «Финале четырёх» Единой лиги.

Гостей вечера ждет красочное шоу, корт-сайд с ведущими и приглашёнными звёздами, а также выступление популярных артистов — Басты и секретного гостя.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов. Помимо ЦСКА, это казанский УНИКС, «Уралмаш» из Екатеринбурга, петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также две команды из Европы — «Мега» и боснийская «Игокеа».

