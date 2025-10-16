Израильские клубы запросили у Евролиги возвращения домашних матчей в страну — источник

Израильские клубы «Маккаби» и «Хапоэль» обратились в Евролигу с просьбой разрешить им проведение домашних матчей на территории Израиля. Поводом для инициативы стало недавнее прекращение огня в секторе Газа. Об этом информирует портал hoopsforthought.gr в социальных сетях со ссылкой на известного греческого инсайдера Сотириса Ветакиса.

По сведениям источника, вопрос будет вынесен на голосование в ближайшее время.

Ранее из-за соображений безопасности израильские команды проводили свои домашние матчи за пределами государства — в Сербии и Болгарии.

