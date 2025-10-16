«Виртус» сделал заявление по поводу резонансного инцидента с игроком после матча Евролиги

Команда Евролиги «Виртус» Болонья прокомментировала инцидент с разыгрывающим Лукой Вильдосой и его супругой Миликой, произошедший ночью с 15 на 16 октября в Болонье.

«Игрок и его жена, возвращаясь домой после матча в PalaDozza, полагали, что стали жертвами неправомерных действий со стороны других лиц, вступили в перепалку с сотрудником здравоохранения, находившимся в автомобиле итальянского Красного Креста. Сотрудник вызвал полицию, после чего спортсмен и его супруга были идентифицированы и в отношении них были применены юридические меры.

Утром прокуратура Болоньи уведомила стороны о немедленном освобождении игрока и и его супруги без ограничений, отказавшись от запланированного на полдень ускоренного судебного разбирательства.

Проводится детальное расследование обстоятельств произошедшего, однако с учётом решения прокуратуры клуб при поддержке юриста Маттиа Грассани выражает уверенность в благоприятном исходе расследования, которое будет направлено в компетентные органы. Игрок отправится вместе с командой на выездной матч Евролиги в Лион», — говорится в заявлении клуба.

