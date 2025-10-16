Скидки
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

Игрок ростом 224 см — о Вембаньяме: второй раз в жизни мне прошлось смотреть вверх

Сербский баскетболист Бобан Марьянович (224 см) поделился впечатлениями о росте центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. В первый год выступления француза в НБА его рост назывался в районе 221 см. В настоящий момент на официальном сайте НБА указывается, что его рост составляет 224 см. А в некоторых источниках говорится, что рост Виктора 226 см.

«Ещё тогда глядел на него снизу вверх и думал: «Вот это да». По официальным данным он был ниже меня. Но во второй раз в жизни мне пришлось смотреть вверх», – сказал Марьянович в эфире NBA Today.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

