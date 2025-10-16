Россиянин Егор Дёмин сыграет за «Бруклин» в предсезонном матче с «Торонто» — источник

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин примет участие в предсезонном матче команды с клубом «Торонто Рэпторс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Брайан Льюис. Игра состоится 18 октября и начнётся в 2:00 мск.

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее Егор не выходил на площадку в предсезонных матчах из-за травмы.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. 19-летний спортсмен является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала». В прошлом сезоне Дёмин выступал в NCAA.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: