«Дубай» победил «Барселону» в Евролиге, у экс-игрока «Зенита» Бэйкона 20 очков

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Дубай» и «Барселона». Победу со счётом 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22) одержала команда из ОАЭ.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Филип Петрушев, на счету которого 23 очка и восемь подборов. Ещё 20 очков набрал бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировали защитник Дарио Брисуэла и экс-игрок ЦСКА Торнике Шенгелия. В активе обоих по 19 очков.

В следующем туре соревнований «Дубай» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 23 октября и начнётся в 20:30 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 23 октября, начало — в 21:30 мск.

